Майя Санду назвала Крым украинской территорией

https://static.news.ru/photo/09ffb380-2b41-11eb-ae85-fa163e074e61_660.jpg Майя Санду Фото: Cristian Cristel/Xinhua/Global Look Press

Избранная президентом Молдавии Майя Санду назвала Крым частью Украины.

Моя позиция не изменилась с тех пор, когда мы с вами говорили ещё в 2016 году. Крым — часть Украины, — цитирует главу государства «Европейская правда».

Санду подчеркнула, что уважает территориальную целостность и суверенитет Украины в отношении Крыма.

Ранее избранный президент Молдавии, бывший премьер-министр страны, глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду провела встречу с послом РФ Олегом Васнецовым. Она пообещала приложить усилия, чтобы установить хорошие отношения с Россией. Санду также поблагодарила российского лидера Владимира Путина за поздравление с победой на выборах. Она сообщила, что достигнута также предварительная договорённость по началу работы по продлению освобождения от таможенных пошлин ряда товаров из Молдавии. Срок действия льготного периода истекает 31 декабря 2020 года.

На выборах Санду победила во втором туре, набрав 57,75% голосов. Таким образом, она взяла верх над действующим президентом Молдавии Игорем Додоном.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно», писал NEWS.ru.