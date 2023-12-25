Майдан в Белграде: кто хочет революции в Сербии, что говорит Вучич Протестующие устроили беспорядки в Белграде, пострадали полицейские

Фото: Александр Дзюба/ТАСС

Сторонники блока «Сербия против насилия» во время митинга у здания городской администрации

Протестующие попытались захватить здание городской администрации в Белграде, в результате пострадали сотрудники полиции. По мнению блогера Юрия Подоляки, сложившаяся в Сербии ситуация похожа на попытку реализовать сценарий украинского Майдана. Кто хочет осуществить революцию в республике и что об этом говорит президент страны Александр Вучич — в материале NEWS.ru.

Что известно о протестах в Белграде

17 декабря в Сербии прошли парламентские выборы, на которых победу одержала коалиция президента Вучича, набравшая 47,36% голосов. После оглашения итогов в Белграде начались масштабные митинги оппозиции, потребовавшей отменить результаты голосования.

24 декабря протестующие из прозападного блока «Сербия против насилия» перекрыли центральную улицу Краля Милана в Белграде, на которой находится Республиканская избирательная комиссия. Это произошло после слов Вучича о недопущении захвата власти в стране.

Собравшиеся принесли с собой флаги Сербии и ЕС, выкрикивали антиправительственные лозунги, использовали громкоговорители, свистки и дудки. Затем участники митинга попытались проникнуть в здание администрации Белграда, выломали дверь и разбили камеры видеонаблюдения. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.

Протестующие били оконные стекла, бросали пивные банки и камни в правоохранителей. Спецназ сдерживал натиск толпы. Полицейские забаррикадировали главный вход в здание щитами. Протестующие, в свою очередь, использовали файеры и дымовые шашки. По информации Вучича, на улицы вышло около 2,5 тысячи человек.

В итоге сербской полиции удалось разогнать протестующих на площади у здания администрации, видео с места событий опубликовали «Известия». Сотрудники правоохранительных органов оцепили здание.

На представленных кадрах видно полицейских, выстроившихся в цепь перед белградской администрацией. Также показана подъезжающая карета скорой помощи.

Сторонники оппозиции начали разбегаться с площади после того, как туда стало подтягиваться полицейское усиление в шлемах и со щитами. После зачистки территории правоохранители также осмотрели помещения администрации. На место происшествия прибыл глава МВД республики Братислав Гашич.

Вучич в эфире телеканала Pink рассказал, что во время беспорядков перед администрацией Белграда были серьезно травмированы двое полицейских, правоохранители задержали более 35 протестующих.

«У нас двое тяжело пострадавших полицейских и несколько — легко травмированных или с неустановленными пока травмами. В них бросались камнями, которыми можно буквально убить человека», — сказал сербский лидер.

Что заявил Вучич о протестах оппозиции

Александр Вучич заявил, что не допустит смены власти в стране насильственным путем. Он подчеркнул, что руководство республики может смениться только в результате выборов, поскольку Сербия является демократической страной.

Говоря об оппозиции, Вучич отметил, что граждане страны не желают видеть ее у власти. Однако проигравшие выборы хотят изменить волю избирателей. По мнению президента, представители оппозиции подразумевают только один способ — насильственный.

Он также сказал, что признание независимости Косово или его возможное членство в ООН являются недопустимым для Сербии. При этом, по его словам, Белград стремится к компромиссам и готов исполнять обещания.

Кроме того, Вучич в ходе экстренного обращения к нации заявил, что попытка захвата здания администрации Белграда не является революцией. По его словам, ситуацию в республике контролируют правоохранительные органы. При этом он признал, что происходящие протесты «драматичны».

«Я хочу сказать вам, граждане Сербии, не волнуйтесь, хотя сцены драматичны. Никакой революции не происходит, ничто из этого им не сойдет с рук, и мягкой реакцией, мирной реакцией мы стараемся не задеть ни одного из случайных демонстрантов», — сказал Вучич.

По его словам, иностранные спецслужбы заблаговременно проинформировали силовые структуры Сербии о подготовке беспорядков и планах захвата администрации Белграда, информация помогла своевременно подготовиться к происходящему.

«Мы уже несколько дней предупреждаем о внешнем факторе, о том, что происходит. Многие притворялись наивными и не хотели слышать и видеть, что происходит. Спасибо тем зарубежным службам, которые дали понять, что знают, что именно готовится, и предоставили информацию нашим спецслужбам, которые своевременно отреагировали и точно знали, что планируют злоумышленники», — сказал Вучич.

В свою очередь, премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что российская сторона предупреждала сербских коллег о потенциальных беспорядках.

«У нас были данные от служб, которые предупреждали об этом. Прежде всего российская служба безопасности предоставила нам такие сведения, но нас обвиняли в том, что мы распространяем дезинформацию и это все глупости. Они посмеялись, и, как сказал президент [Александр Вучич], кто-то отнесся к этому серьезно и хотел помочь, но многие знали и не хотели помогать», — сказала она.

Брнабич выразила благодарность представителям «российских служб, которые владели всеми этими данными и поделились этой информацией» с сербскими властями. Она выразила мнение, что ее слова «не будут популярны на Западе».

Также стало известно, что Александр Вучич 25 декабря в 09:00 (11:00 мск) встретится с послом России Александром Боцан-Харченко в связи с беспорядками в Белграде, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Сербии. Кроме того, Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности страны.

Кто хочет революции в Сербии

Юрий Подоляка считает, что сейчас речь идет о попытке революции в Сербии под номером 2.

«Первая была 20 числа, когда сербской оппозиции показалось, что „у них украли победу“. Это обычное начало любого майдана в любой стране мира. А дальше следует самое интересное. Отчего же на самом деле зависит — смогут ли проамериканские шестерки свалить власть или нет? Как показывает практика, здесь решающими становятся два обстоятельства. Монолитна ли власть в стране (нет ли в ней предателей) и сможет ли оппозиция раскачать ситуацию до появления „сакральной жертвы“», — написал блогер в своем Telegram-канале.

По его словам, пока что ситуация в Сербии «выглядит очень блекло». Он считает, что местные оппозиционеры неспособны собрать народ в рабочий день, а могут сделать это лишь в выходные.

«Только „постоянно действующий“ майдан способен довести ситуацию до переворота. А собрать большой митинг даже в выходные, <...> „оппы“ явно неспособны (а первый порыв — он всегда самый сильный. Потом, если успеха нет, все идет на спад)», — выразил мнение Подоляка.

Он также считает, что сербская оппозиция произвела отчаянную попытку накалить обстановку, которая была их единственным шансом, однако пока все эти потуги неубедительны. По его оценке, белградская власть сейчас выглядит как единое целое.

Что говорила Захарова о желании Запада «помайданить»

Запад пытается продавливать свою волю на Балканах и реализует для этого майданные сценарии, ранее заявляла в ходе брифинга представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее мнению, свидетельством этого стали оппозиционные митинги в Сербии.

«Желание помайданить у Запада на Балканах огромное. К чему все это приводит? Мне кажется, надо смотреть на Украину как на образец того, как делать не надо ни народу, ни государству», — заметила Захарова.

По словам представителя МИД, протестная активность, которая подпитывается извне, не имеет ничего общего с демократическими процессами. Однако народ Сербии, считает Захарова, прекрасно видит, куда завел Запад Украину, поэтому разберется с этой проблемой сам.

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