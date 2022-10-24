МАГАТЭ отправит в Киев экспертов после заявления России о «грязной бомбе» Кулеба: МАГАТЭ отправит в Киев экспертов после заявления России о «грязной бомбе»

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в Twitter, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси согласился отправить на Украину экспертов после заявления РФ о создании Киевом «грязной бомбы». Глава внешнеполитического ведомства указал, что Киеву скрывать нечего.

Во время разговора по телефону с Гросси я официально пригласил МАГАТЭ в экстренном порядке направить экспертов на мирные объекты на Украине <...>. Он согласился. В отличие от России Украина всегда была и остается прозрачной. Нам нечего скрывать, — написал Кулеба.

23 октября РИА Новости со ссылкой на неназванные источники в разных странах сообщило, что украинские власти якобы готовят провокацию с подрывом на территории страны «грязной бомбы» — ядерного боеприпаса малой мощности. Журналисты агентства уверены, что Киев хочет обвинить РФ в применении оружия массового поражения в ходе спецоперации и запустить антироссийскую кампанию в мире. При этом никаких доказательств этой информации РИА Новости не приводит.

Позднее министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с британским коллегой Беном Уоллесом, выразив в ходе диалога обеспокоенность касательно возможного применения Украиной «грязной бомбы». Кроме того, Шойгу поговорил с министрами обороны Франции и Турции Себастьяном Лекарню и Хулуси Акаром, а также с главой Пентагона Ллойдом Остином. Всем им глава Минобороны РФ сообщил о потенциальной возможности применения Киевом «грязной бомбы».