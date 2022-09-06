МАГАТЭ опубликовала отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС Эксперты МАГАТЭ призвали прекратить обстрелы ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Флаг ООН на автомобиле с делегатами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции

Миссия МАГАТЭ опубликовала отчет по итогам поездки на Запорожскую АЭС. В докладе организация призывает предотвратить обстрелы станции из-за угрозы ее физической целостности, нарушение которой может повлечь риск «ядерного инцидента». Эксперты также считают необходимым установление защитной зоны вокруг АЭС.

Обстрелы станции и окрестностей нужно прекратить для поддержания целостности АЭС. Необходимо договориться о создании вокруг АЭС защитной зоны. Обстрелы АЭС могут привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов, — говорится в документе.

Миссия МАГАТЭ во главе с Генеральным директором Рафаэлем Гросси посетила Запорожскую АЭС на прошлой неделе. Ей показали участки станции, которые пострадали при обстрелах украинских войск. Предполагается, что на АЭС на постоянной основе останутся два сотрудника МАГАТЭ. Миссия делегации на ЗАЭС завершилась 6 сентября.

5 сентября член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что ВСУ совершили очередной обстрел станции. В результате атаки украинских военных оказались поврежденными спецкорпус АЭС и емкость с дистиллированной водой. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.