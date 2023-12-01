Мадридские автомобилисты разделили полосу движения с рухнувшим вертолетом Три человека пострадали из-за падения вертолета на автодорогу в Мадриде

Фото: Matias Chiofalo/Keystone Press Agency/Global Look Press

На одну из кольцевых автодорог в Мадриде рухнул вертолет, пострадали по меньшей мере три человека, сообщает на своей странице в Twitter (X) мадридская служба спасения. По данным газеты El Mundo, причиной крушения вертолета Enstrom 280FX, участвовавшего в авиационной ярмарке, мог стать порывистый ветер. По уточненным данным, один человек получил черепно-мозговую травму, а у другого диагностировали перелом бедра.

Вертолет разбился на 6-м километре трассы М-40 в Мадриде недалеко от Кампо-де-лас-Унидас, в результате чего несколько человек получили легкие ранения, — пишет El Mundo.

Ранее сообщалось, что в Польше разбился легкомоторный самолет Cessna. Воздушное судно упало на ангар, в котором находились люди. В результате погибли пять человек. Еще столько же получили травмы. Самолет применялся для поднятия парашютистов в воздух. Катастрофа произошла, когда он заходил на посадку, а люди прятались в ангаре от плохой погоды.

В сентябре в Волгоградской области разбился легкомоторный самолет. В результате происшествия пилот воздушного судна получил травмы и был доставлен в больницу. Инцидент произошел в Новоаннинском районе области. Врачи оценивали состояние пилота как средней степени тяжести.