Мадрид выдал РФ подозреваемого в неуплате налогов почти на 3 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/972e2926-63b8-11eb-ba62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Испании экстрадировали в РФ совладельца предприятия по продаже скутеров и снегоходов. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Сумму нарушений оценили почти в 3 млрд рублей, заявили представители пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

Оперативники считают, что с 2011 по 2016 год фигурант — Андрей Кушуль, являясь собственником 50% ценных бумаг зарубежных компаний, создал преступную группу для ухода от налогов, а также руководил сообщниками, передаёт ТАСС со ссылкой на ведомство. Следствие считает, что участники вносили в декларацию ложные сведения. Таким образом они уменьшали налоговую нагрузку.

По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Королевства Испания экстрадировали в Россию Андрея Кушуля, — говорится в сообщении.

Накануне РФ передала властям Боснии и Герцеговины гражданина, подозреваемого в убийстве кондуктора в городе Пале и скрывшегося от местных силовиков, рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Фигуранта зовут Никодин Камадара. Он скрывался в Москве около 20 лет. По данным надзорного ведомства, в июне 1999 года Камадара на автостанции выстрелил в человека, выходившего с другими пассажирами из прибывшего автобуса. Пострадавший скончался.

Ранее NEWS.ru сообщал, что суд в Швеции признал граждан РФ Руслана Мамаева и Эльмиру Шапиаеву виновными в покушении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы, женщину — к восьми. Следствие установило, что россияне напали на потерпевшего из-за критики, высказанной последним в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.