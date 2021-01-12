Мадрид пережил самую холодную ночь с 1945 года

https://static.news.ru/photo/8840563e-54d9-11eb-9a46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Самая низкая температура за последние 76 лет была зафиксирована в Мадриде в ночь на 12 января.

По данным метеорологического агентства AEMET, в некоторых районах столицы Испании температура была ниже минус 10 градусов. В районе Университетского городка было 10,3 градуса ниже нуля, в аэропорту Барахас — минус 13.

Такие морозы в Мадриде последний раз фиксировались 16 января 1945 года. Тогда в городе температура опускалась до минус 10,1 градуса. В Барахасе, не являвшемся тогда частью Мадрида, было минус 15 градусов.

Холод в испанскую столицу пришёл после беспрецедентного снегопада. Количество выпавших осадков побило рекорд 1971 года.

В пригородах Мадрида в ночь на 12 января было ещё холоднее, чем в самой столице. В Алькале-де-Энарес термометры показывали минус 13,8 градуса, в Арганде-дель-Рей — минус 15,6 градуса.

Холодная погода установилась на значительной части Испании. Красный уровень опасности ввели в 11 провинциях. Ожидается, что ночь на среду, 13 января, также будет морозной.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мадридским полицейским пришлось пресекать массовую игру в снежки в центре города. Некоторые горожане были вынуждены расчищать от снега проходы к своим домам с помощью сковородок.