Мадрид пережил самую холодную ночь с 1945 года

Самая низкая температура за последние 76 лет была зафиксирована в Мадриде в ночь на 12 января.
По данным метеорологического агентства AEMET, в некоторых районах столицы Испании температура
Такие морозы в Мадриде последний раз фиксировались 16 января 1945 года. Тогда в городе температура опускалась до минус 10,1 градуса. В Барахасе, не являвшемся тогда частью Мадрида, было минус 15 градусов.
Холод в испанскую столицу пришёл после беспрецедентного снегопада. Количество выпавших осадков побило рекорд 1971 года.
В пригородах Мадрида в ночь на 12 января было ещё холоднее, чем в самой столице. В Алькале-де-Энарес термометры показывали минус 13,8 градуса, в Арганде-дель-Рей — минус 15,6 градуса.
Холодная погода установилась на значительной части Испании. Красный уровень опасности ввели в 11 провинциях. Ожидается, что ночь на среду, 13 января, также будет морозной.
Ранее NEWS.ru сообщал, что мадридским полицейским пришлось пресекать массовую игру в снежки в центре города. Некоторые горожане были вынуждены расчищать от снега проходы к своим домам с помощью сковородок.