Маас предложил направить бюджет ЕС на «оживление Европы» после COVID-19

https://static.news.ru/photo/0b03d71c-7ca9-11ea-8dfe-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Markus Schreiber/Global Look Press

Бюджет ЕС в последующие семь лет должен стать настоящей программой оживления Европы, чтобы она вышла из кризиса, связанного с пандемией коронавируса, более сильной и независимой. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

По его мнению, необходимо инвестировать больше средств в здравоохранение, социальную сферу, защиту климата и научные исследования.

Министр отметил, что во время председательства ФРГ в ЕС во второй половине 2020 года Берлин намерен сделать акцент на борьбе с последствиями пандемии, а также на производстве жизненно важных медицинских товаров.

Хаас также добавил, что вооружённые конфликты «являются идеальной почвой для вируса». Поэтому Берлин поддерживает предложение генсека ООН Антониу Гутерриша об установлении глобального перемирия, сообщает издание Welt am Sonntag.

Ранее NEWS.ru писал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала коронавирус самым серьёзным испытанием для ЕС с момента его создания. Она подчеркнула, что все государства сообщества должны быть заинтересованы в его усилении после окончании пандемии.

В мире насчитывается 1,78 млн инфицированных COVID-19. Скончались более 108 тысяч человек, выздоровели около 406 тысяч. В России на сегодняшний день зафиксировано 15,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1291 человек, умерли 130.