Маас: ЕС продолжит давление на Лукашенко

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Евросоюз продолжит давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко до тех пор, пока он не пойдёт на уступки оппозиции.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передаёт ТАСС. До тех пор пока из Минска не последует конструктивной реакции, мы будем рассматривать возможность повышения давления, — отметил политик. Евросоюз уже ввёл санкции против Лукашенко и других высших чиновников Белоруссии, им запрещён въезд на территорию ЕС, также были заморожены их активы в европейских банках. Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика заинтересована в том, чтобы её граница в ЕС была спокойной и безопасной, а в решении возникающих вопросов отсутствовало санкционное давление. Он выразил сожаление по поводу того, что ЕС ввёл ограничения в отношении Белоруссии. Макей также отметил, что Минск не может оставить их без ответа, поэтому расширил санкционные списки.

Макей надеется, что санкционная политика Европы всё же завершится. По его словам, такие методы реализации межгосударственных отношений никогда ни к чему хорошему не приводили.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал свыше 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — около 10%. Объявление итогов голосования спровоцировало масштабные акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Протестующие считают, что Лукашенко победил в результате фальсификаций и нарушений. Они требуют его отставки и проведения новых выборов.

Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали. Власти ЕС приняли решение о введении персональных санкций против Лукашенко, также был расширен чёрный список представителей власти страны, на которых наложены ограничения. В США такое решение поддержали.

Накануне глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал ввести дополнительные санкции в отношении руководства Белоруссии и дополнить соответствующий список предприятиями Евросоюза, поддерживающими «режим» лидера республики Александра Лукашенко, писал NEWS.ru.