Власти Дрездена объяснили реконструкцию мемориала о событиях 1945 года Власти Дрездена: убранная с мемориала надпись вызывала критику

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Власти Дрездена пояснили, что еще пять лет назад решили убрать надпись с мемориала жертвам англо-американских бомбардировок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз городских властей. Там пояснили, что это сделано в рамках реконструкции, а вместо старой надписи будет дополнен текст на соседней стеле.

В рамках реконструкции площади Альтмаркт еще в 2019 г. <…> было решено изменить внешний вид мемориала. В результате было решено удалить выгравированную надпись с задней части каменной скамьи. Это было прописано в контракте на реконструкцию площади. Расположение надписи на скамье неоднократно становилось предметом критики, поскольку люди сидели спиной к тексту, — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, на надписи постоянно появлялись граффити. Теперь в обновленном тексте будут данные, что во время бомбардировок погибли 25 000 человек. Бургомистр Дрездена Дирк Хильберт выразил сожаление в связи с тем, что общественность не была заранее проинформирована о намерениях переформатировать мемориал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реконструкцию актом «исторического вандализма». Она потребовала скорейшего восстановления исторической надписи.

В феврале 1945 года Третий рейх уже доживал последние дни своей позорной истории <...>. И в Москве, и в Лондоне с Вашингтоном уже зрело понимание того, что освобожденная Германия как минимум временно будет оккупирована войсками антигитлеровской коалиции. И тогда в штабах англо-американских союзников созрел план: максимально разбомбить города, которые будут находиться в советской зоне влияния, — писала Захарова.

Ранее парламент Эстонии отклонил разработанный Консервативной народной партией законопроект о демонтаже памятника воину-освободителю, известному как «Бронзовый солдат», и других монументов советским воинам. По мнению парламентариев, демонтаж не помешает «враждебно настроенным к независимости» страны лицам «праздновать оккупацию».