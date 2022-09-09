«Люди правда скорбят о королеве»: британцы о смерти Елизаветы II Жительница Британии Ольга: люди искренне скорбят о королеве

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как только появилась информация об ухудшении здоровья королевы Елизаветы II, у Букингемского дворца стали собираться англичане, рассказала жительница Британии Ольга Шевченко в беседе с Lenta.ru. По ее словам, люди скорбят искренне, когда появилось сообщение о смерти монаршей особы, у ворот дворца собрался почти весь Лондон.

Мне кажется, что люди правда скорбят по своей королеве, — сказала жительница Британии.

Ольга также отметила, что среди англичан популярно мнение, что Елизавета II была самой любимой королевой нации, а местные историки называют ее самой любимой королевой за всю историю государства.

Другая жительница Британии Елена сообщила, что в стране стали отменять футбольные матчи и закрывать бары в связи со смертью королевы Елизаветы II.

Королева Великобритании скончалась вечером 8 сентября. Накануне Букингемский дворец сообщил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В замок Балморал, где она провела последние недели жизни, проститься с Елизаветой II приехали ее дети и внуки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин не планирует посещать похороны Елизаветы II. Он добавил, что состав российской делегации на похоронах королевы Великобритании будет зависеть от протокола.