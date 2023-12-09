Люди пожаловались на стаю радиоактивных кошек Daily Mail: плутоний нашли в экскрементах котов недалеко от комплекса Селлафилд

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Радиоактивное вещество Плутоний наши в экскрементах стаи котов рядом с крупнейшим ядерным комплексом Великобритании «Селлафилд», пишет Daily Mail. По данным издания, членам группы Radiation Free Lakeland после консультации с экспертами удалось узнать, что фекалии более 100 кошек действительно содержат следы плутония и цезия, из-за этого животных прозвали «атомными котятами».

Кошек кормили отходами и десятилетиями укрывали под теплом гигантских паровых труб ядерного комплекса. <...> Но местные протестующие раскритиковали руководителей объекта за то, что они якобы поставили под угрозу близлежащую деревню Сискейл, расположенную менее чем в трех милях от них, — говорится в публикации.

При этом руководство «Селлафилд» назвало эту информацию недостоверное. В ядерном комплексе отметили, что эти животные не представляют опасности для местных жителей.

В то же время в распоряжение издания попали внутренние документы компании, согласно которым нескольким ее сотрудникам все же грозили дисциплинарные меры за кормление кошек. Как рассказали газете в Radiation Free Lakeland, основная проблема заключается в том, что этих животных отправляют в приюты и семьи, что, по мнению группы, делать небезопасно.

Ранее Роспотребнадзор Приморского края на фоне начала сброса воды с японской АЭС «Фукусима» напомнил об усиленном контроле за рыбной продукцией из этой страны. В ведомстве пообещали следить за тем, чтобы продукты с повышенным содержанием радионуклидов не поступали в оборот.