Люди погибли при пожаре в ночном клубе в Испании В Испании при пожаре в ночном клубе погибли минимум девять человек

Ночной клуб загорелся в городе Мурсия на юго-востоке Испании, погибли минимум девять человек, передает Reuters со ссылкой на мэра города Хосе Бальеста. Четыре человека госпитализированы из-за отравления дымом, некоторые люди числятся пропавшими. В городе объявлен трехдневный траур.

Для тушения пожара были привлечены несколько бригад пожарных и вертолет. Причина возгорания устанавливается. По предварительной информации, могло произошло короткое замыкание.

Ранее 1 октября житель Екатеринбурга попытался поджечь с помощью «коктейлей Молотова» кафе, в котором находились посетители. По данным Telegram-канала Baza, пожара удалось избежать, злоумышленника задержали сотрудники полиции.

Мужчина обиделся на то, что охрана не пустила его в кафе «Дамаск», и решил поджечь заведение. Для этого он попросил приятеля отвезти его на АЗС, где купил бензин. Вернувшись к кафе, мужчина нашел две стеклянные бутылки, заполнил их бензином и заткнул бинтом.

Злоумышленник уже дал признательные показания. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, ему грозит до семи лет лишения свободы. При этом сам он находится под административным надзором после освобождения из мест заключения.