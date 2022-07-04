«Людей надо беречь»: Зеленский объяснил отход войск из Лисичанска Зеленский объяснил, почему украинские войска ушли из Лисичанска

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отвод украинских войск от Лисичанска был инициирован командованием армии. По его словам, людей надо беречь, а увеличение поставок современного оружия поможет Киеву вернуть город, сообщает ТАСС.

Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего. И если командование армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в частности это касается и Лисичанска, это означает только одно — что мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия, — подчеркнул Зеленский.

Еще днем 3 июля украинский лидер отказывался признавать, что Лисичанск перешел под контроль России. Он уверял, что в городе идут бои.

Ранее стало известно, что подобное объяснение предоставил и Генштаб ВСУ. Там заявили, что украинские солдаты отступили с занятых позиций в Лисичанске, чтобы сохранить свои жизни. Бойцы ВСУ решили оставить оборонительные рубежи, поскольку Вооруженные силы России и союзных войск превзошли украинскую армию числом и количеством вооружения.