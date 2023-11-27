Лысогорский: Киев применял химикаты против властей новых регионов РФ Делегат РФ в ОЗХО: есть сведения о применении химикатов спецслужбами Украины

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Украинские спецслужбы применяли токсичные химикаты против властей новых субъектов РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заместителя министра промышленности и торговли Кирилла Лысогорского. Речь идет в том числе о химических средствах борьбы с беспорядками (ХСББ).

У нас есть сведения о применении агентами спецслужб киевского режима токсичных химикатов и психотропных веществ против руководства новых субъектов, вошедших в состав России, — цитирует агентство слова делегата.

По словам представителя РФ на заседании в Гааге, у Москвы также есть доказательства причастности к этому США и их союзников. Лысогорский отметил, что химические вещества передают ВСУ, а также воюющим на стороне Киева иностранным наемникам.

В столице Нидерландов в понедельник, 27 ноября, стартовала 28-я сессия конференции государств — участников ОЗХО. Она продлится по 1 декабря. Москва ранее уже направила в секретариат организации более двух десятков нот об использовании Киевом токсичных веществ в качестве химического оружия.

В конце сентября стало известно, что ВСУ использовали химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой в Донецкой Народной Республике. Плотный огонь велся из ствольной артиллерии, снаряды которой были начинены веществом, вызывающим приступы удушья, слезотечение, тошноту, отек гортани, раздражение на коже.