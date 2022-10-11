Львовский губернатор сообщил об уничтожении двух электроподстанций Глава Львовской ОГА Козицкий сообщил об уничтожении двух электроподстанций в регионе

В результате обстрелов по объектам энергоинфраструктуры во Львовской области были уничтожены две электроподстанции, передает Telegram-канал «Политика страны» слова главы местной облгосадминистрации Максима Козицкого. Накануне власти региона уже сообщали о попадании снарядов по энергообъектам.

Во Львовской области ракеты повторно попали в две электроподстанции, подвергшиеся обстрелам вчера. Электроподстанции полностью уничтожены, — говорится в его сообщении.

Позднее в своем Telegram-канале Козицкий написал, что всего на территорию Львовской области приземлились три ракеты. После обстрелов 30% региона осталось без электричества. Также в результате инцидента осколочные ранения получил 53-летний местный житель. Оперативные службы оценивают последствия аварий.

Ранее о частичном обесточивании Львова сообщал мэр города Андрей Садовой. По его словам, ракетный удар был нанесен по объекту критической инфраструктуры.

Ранее в Николаевской области прогремело несколько взрывов. Также взрывы были слышны в Одессе, Кривом Роге, Запорожье, Вольногорске, Павлограде, Виннице и Ивано-Франковске. По предварительной информации, в регионе работают системы противовоздушной обороны. На территории Украины продолжает действовать воздушная тревога.

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, включая Киевскую, Черниговскую, Винницкую, Сумскую, Днепропетровскую области.