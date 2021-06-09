Львовские националисты устроили провокацию против дипломатов из России

https://static.news.ru/photo/9091662e-c8f2-11eb-a3ab-96000091f725_660.jpg Фото: Anton Kavashkin/Russian Look

Представители российского посольства во Львове стали жертвами провокации со стороны группы местных националистов. Сотрудники консульства пытались возложить цветы к памятнику русскому классику Александру Пушкину, но радикалы мешали им это сделать. Видеозапись инцидента опубликовали журналисты телеканала РЕН ТВ.

Судя по обнародованным кадрам, националисты не давали дипломатам пройти в монументу писателю. Они осыпали сотрудников дипмиссии оскорблениями, выкрикивали радикальные лозунги правого толка, задавали вопросы о принадлежности Крыма и войне на территории Донбасса. Кроме того, провокаторы предложили россиянам отнести цветы к памятнику «героям АТО».

Дипломаты решили не подливать масла в огонь и покинули место инцидента. Во время перепалки украинская полиция находилась неподалёку, однако в происходящее не вмешивалась. В результате конфликта никто не пострадал.

В мае украинские националисты провели марш в Одессе в годовщину трагических событий. Участники шествия собрались на Соборной площади, где в 2014 году произошли стычки между радикалами и сторонниками Антимайдана.