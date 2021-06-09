Львовские националисты устроили провокацию против дипломатов из России

Представители российского посольства во Львове стали жертвами провокации со стороны группы местных националистов. Сотрудники консульства пытались возложить цветы к памятнику русскому классику Александру Пушкину, но радикалы мешали им это сделать. Видеозапись инцидента опубликовали журналисты телеканала РЕН ТВ.
Судя по обнародованным кадрам, националисты не давали дипломатам пройти в монументу писателю. Они осыпали сотрудников дипмиссии оскорблениями, выкрикивали радикальные лозунги правого толка, задавали вопросы о принадлежности Крыма и войне на территории Донбасса. Кроме того, провокаторы предложили россиянам
Дипломаты решили не подливать масла в огонь и покинули место инцидента. Во время перепалки украинская полиция находилась неподалёку, однако в происходящее не вмешивалась. В результате конфликта никто не пострадал.
В мае украинские националисты провели марш в Одессе в годовщину трагических событий. Участники шествия собрались на Соборной площади, где в 2014 году произошли стычки между радикалами и сторонниками Антимайдана.