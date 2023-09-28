«Лукойл» может сохранить право на обработку нефти в Болгарии

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Нефтеперерабатывающий завод «Лукойл нефтохим Бургас» в Болгарии, вероятно, сможет продолжить переработку российской нефти до октября 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на предложение депутатов экономической комиссии болгарского парламента. Они рассмотрели поправку в законопроект, который регулирует поставки российской нефти для предприятия.

Согласно предложенному решению, «Лукойл нефтохим Бургас» должен обеспечить плавный переход к переработке нефти из других источников до 1 октября 2024 года, когда планируется полное прекращение поставок российской нефти.

Изначально предполагалось введение полного запрета на российскую нефть к ноябрю 2023 года, что могло бы сказаться на работе завода и вызвать рост цен на топливо внутри страны. Российская компания предупредила, что предложенные сроки нереалистичны и могут нарушить нормальное функционирование предприятия.

В 2022 году Европейская комиссия предоставила Болгарии исключение, позволяющее стране продолжать закупки и импорт российской сырой нефти, поставляемой морским путем, до конца 2024 года. Однако представители правящего большинства в парламенте вынесли на рассмотрение предложение о досрочном завершении поставок в конце весенней сессии, которое было принято на первом чтении в сентябре. Законопроект должен быть окончательно рассмотрен в четверг на осенней сессии парламента.

Ранее сообщалось, что компания ЛУКОЙЛ намерена вывести из России $5 млрд с целью выкупить у покинувших российский рынок иностранных компаний свои акции. Некоторые эксперты убеждены, что компания будет выводить из страны капитал, тем самым передавая деньги в недружественные России страны. Отмечалось, что ЛУКОЙЛ даже заподозрили в попытке выйти таким образом из-под санкций.