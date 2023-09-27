Лукашевич рассказал о долге европейских дипломатов Лукашевич: дипломаты должны не допустить масштабной военной эскалации в Европе

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Основная цель дипломатов на данный момент — предотвращение возможной широкомасштабной военной конфронтации в Европе, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в интервью РИА Новости. Он добавил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе играет важную роль в предотвращении такого сценария.

На данный момент главная задача дипломатов заключается в том, чтобы избежать разрастания вооруженных конфликтов в Европе. ОБСЕ представляет собой ключевой компонент в этом усилии, направленном на предотвращение подобных сценариев, — подчеркнул он.

Лукашевич также выразил надежду на то, что дипломатические усилия позволят сохранить мир и предотвратить угрозу более серьезной конфронтации, а также сформировать устойчивые условия для обеспечения безопасности в регионе Евро-Атлантики.

Ранее редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя слова главы МИД Финляндии Пекка Хаависто, заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) действительно может распасться. Причиной разрушения организации при этом станет не отказ России и Белоруссии одобрить председательство Эстонии в 2023 году, а действия ОБСЕ в Донбассе. По словам Леонкова, Хаависто мог просто анонсировать, что произойдет с ОБСЕ дальше. Эксперт считает, что Россия в любом случае будет вынуждена выйти из организации, а некоторые европейские страны хотят, чтобы это произошло как можно заметнее.