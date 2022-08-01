Лукашенко: союз Белоруссии и России может стать более тесным Лукашенко: Белоруссия и Россия могут создать более тесный союз, чем федерации и конфедерации

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Минск и Москва могут выстроить союз, которому позавидуют и федаральные, и конфедеративные страны, передает ТАСС. Он добавил, что суверенитет и независимость Белоруссии, о возможной потере которых так много говорят на Западе, — «вещи постоянные».

Сохраняя независимость России и Беларуси, мы сможем выстроить такой союз, которому могут позавидовать и федеральные, и конфедеративные государства, и, может, даже унитарные государства, — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер в очередной раз заявил, что Минск и Москва могут выстроить теснейший союз без потери суверенитета каждой из стран.

Мы достаточно умные люди. И в России президент абсолютно вменяемый и понимающий, в каком направлении мы должны двигаться, — резюмировал Лукашенко.

Ранее глава Белоруссии заявил, что посольство республики в России является вторым негласным правительством. Он заявил новому послу Белоруссии в РФ Дмитрию Крутому, что он постоянно будет в центре внимания.