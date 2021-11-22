Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена обострять отношения с Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его стране не нужно противостояние с Польшей. Поэтому необходимо донести, что Минск не хочет обострения отношений. По словам главы республики, такие действия могут привести к войне, передаёт «БелТА». Ранее он предупредил польскую сторону о последствиях закрытия границы из-за скопления мигрантов.

Надо в этом плане достучаться до поляков, до каждого поляка, и показать им, что мы не варвары, мы не хотим противостояния. Нам оно не нужно. Потому что мы понимаем: если мы тут палку перегнем, войны не избежать. А это будет катастрофой. Мы это прекрасно понимаем. Не хотим никакого обострения, — говорится в сообщении.

Как ранее заметил глава Белоруссии, в случае закрытия границ пострадает сама Польша, поскольку лишится общения с Востоком.

Он также пообещал оказать помощь беженцам, которые оказались в кризисной ситуации. В настоящий момент власти Белоруссии готовят второй рейс для тех мигрантов, которые пожелали отправиться на родину. Первый рейс из Минска в Багдад улетел на прошлой неделе.

Ранее на границу Польши и Белоруссии прибыл депутат Госдумы России Виталий Милонов. Он пообещал облегчить жизнь нелегальных мигрантов, в частности, передать вещи для детей, которые находятся в числе беженцев и которым нужна помощь.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.