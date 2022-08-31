Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертю Горбачева Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Горбачева из-за его смерти

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева родным и близким экс-президента СССР, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. По мнению Лукашенко, Горбачев «искренне верил в возможность переустройства общества на принципах гласности, народовластия и открытости».

С прискорбием воспринял известие о смерти Михаила Сергеевича Горбачева, чья жизнь была тесно связана с судьбой нашей общей Родины. Михаил Сергеевич внес большой личный вклад в разрядку международной напряженности и глобальное ядерное разоружение в конце двадцатого столетия, — говорится в сообщении.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Горбачев был государственным деятелем, изменившим ход истории. Гутерриш также добавил, что советский политик больше, чем кто-либо другой, сделал для мирного завершения холодной войны.