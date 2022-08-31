Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева родным и близким экс-президента СССР, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. По мнению Лукашенко, Горбачев «искренне верил в возможность переустройства общества на принципах гласности, народовластия и открытости».
С прискорбием воспринял известие о смерти Михаила Сергеевича Горбачева, чья жизнь была тесно связана с судьбой нашей общей Родины. Михаил Сергеевич внес большой личный вклад в разрядку международной напряженности и глобальное ядерное разоружение в конце двадцатого столетия, — говорится в сообщении.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Горбачев был государственным деятелем, изменившим ход истории. Гутерриш также добавил, что советский политик больше, чем кто-либо другой, сделал для мирного завершения холодной войны.