Лукашенко выразил надежду, что Запад возобновит диалог о безопасности

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что Запад «прислушается к голосу разума» и конструктивный диалог о безопасности возобновится, передает ТАСС. При этом он подчеркнул, что Москва и Минск открыты для диалога.

Россия и Беларусь, как мы с Владимиром Владимировичем [Путиным] часто говорим, открыты для диалога с другими государствами, в том числе и европейскими. Надеюсь, что в скором времени там прислушаются к голосу разума и мы перейдем к конструктивному обсуждению как вопросов общей безопасности, так и будущего мироустройства, — сказал белорусский лидер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственным способом завершить конфликт в его стране считает отвод российских войск к границам 1991 года. После этого начнется работа дипломатов. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что боевые действия на Украине могут закончиться переговорами, как было со многими вооруженными конфликтами до этого.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «три шага», которые, как считает Зеленский, приблизят мир на территории его страны, на самом деле вызовут эскалацию конфликта. Представитель Кремля добавил, что украинской стороне необходимо принимать во внимание новые реалии.