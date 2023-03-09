Лукашенко заявил о намерении вступить в ШОС Лукашенко назвал целью Белоруссии вступление в ШОС до саммита 2023 года в Дели

Фото: MFA Russia/globallookpress.com

Александр Лукашенко

Белоруссия могла бы вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) еще до ее саммита 2023 года, запланированного в Дели, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА. По его словам, это станет хорошим опытом для других стран.

Мы поставили перед собой амбициозную цель — пройти путь по вступлению в члены Организации до саммита в Дели. Это будет хороший опыт для других, — говорится в сообщении.

16 сентября 2022 года на саммите ШОС лидеры стран-членов подписали Самаркандскую декларацию. Государства заявили о намерении расширять сотрудничество в области обороны и безопасности, а также подчеркнули необходимость проведения совместных антитеррористических учений «Мирная миссия».

Среди основных положений документа указаны ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций, осуждение одностороннего наращивания систем глобальной противоракетной обороны (ПРО) отдельными странами, сохранение космоса свободным от оружия.

Также стало известно, что Белоруссия станет новым членом организации.