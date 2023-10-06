Лукашенко пригрозил противникам «неприемлемым ущербом» Лукашенко: Белоруссия может нанести неприемлемый ущерб противнику

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко во время визита в Брестскую область

Белоруссия может нанести «неприемлемый ущерб» своему противнику, предупредил президент республики Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область, его слова приводит пресс-служба. И противнику, по его словам, стоит подумать об этом, прежде чем нападать на страну. Он при этом пояснил, что республика не будет покупать тысячи танков.

Мы не говорим о более мощном оружии, которое сегодня у нас есть, чтобы показать свою мощь и нанести противнику неприемлемый ущерб, — сказал президент Белоруссии.

Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что российское тактическое ядерное оружие будет в Белоруссии до тех пор, пока в Европе присутствует американское ТЯО. Дипломат добавил, что нахождение ядерного оружия в Белоруссии не нарушает безъядерный статус республики, поскольку оно полностью контролируется российской стороной.

В сентябре Лукашенко заверил, что Белоруссия не собирается вмешиваться в жизнь соседних государств. По его словам, белорусский народ не может быть агрессором. Однако президент добавил, что в случае агрессии против республики она не будет «рисовать каких-то красных, желтых, черных или голубых линий».