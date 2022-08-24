Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости Президент Белоруссии Лукашенко пожелал украинцам в День независимости мирного неба и сил

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины по случаю Дня независимости, говорится на сайте главы государства. Он пожелал украинцам сил и мирного неба над головой. Белорусский лидер отметил, что Минск продолжит выступать за согласие и развитие дружественных контактов на всех уровнях.

Глава белорусского государства пожелал украинцам мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни, — отмечается в сообщении.

В поздравительной речи ко Дню независимости Украины президент страны Владимир Зеленский заявил, что Киев не рассчитывает на «мир», а намерен добиваться «победы». Свое видеообращение Зеленский записал на фоне военной техники в центре украинской столицы.

Ранее Зеленский заявил, что больше не допустит «повторения Минских соглашений». Свою позицию украинский лидер объяснил тем, что «обещаниям России нельзя верить». Соглашения, сказал глава государства, лишь на время остановили конфликт.