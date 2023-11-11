Лукашенко поздравил Польшу с Днем независимости призывом к сотрудничеству Лукашенко надеется, что в Польше рассмотрят протянутую дружескую руку сотрудничества

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Польши с Днем независимости, сообщает пресс-служба белорусского лидера. В своем обращении он выразил надежду, что в Варшаве рассмотрят предложения Минска по восстановлению сотрудничества.

Надеюсь, в Варшаве прислушаются к голосу своих граждан с призывом жить в мире и согласии с представителями всех наций и вероисповеданий, рассмотрят протянутую Белоруссией дружескую руку сотрудничества, — сказано в тексте.

Лукашенко подчеркнул, что белорусы уважают выбор поляков на голосовании 15 октября, где народ выступил против действующей партии. По его словам, наилучшая гарантия безопасности для Польши сегодня — это дружественное соседство, прекращение необоснованной милитаризации страны и гонки вооружений.

Только вместе шаг за шагом мы сможем внести свой вклад в преодоление конфронтации в нашем регионе. Белорусская сторона к этому готова, — подчеркнул белорусский президент.

Ранее Лукашенко похвалил поляков, лишивших правящую партию «Право и справедливость» большинства мест в сейме на прошедших в октябре выборах. Польский народ фактически привел к власти оппозицию, отметил он. Пусть поляки и не настроены разговаривать с белорусами, все же это «другие люди», признал Лукашенко. По его словам, Белоруссия настроена на мир со всеми странами, всегда протягивает соседям руку и не желает воевать.