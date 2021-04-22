Лукашенко посоветовал Зеленскому вести себя дипломатично

https://static.news.ru/photo/0e78b0c4-a387-11eb-ae9e-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому уже пора научиться вести себя дипломатично.

Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего. Это касается Донбасса, — сказал глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру встретиться на территории военных действий в Донбассе. Он подчеркнул, что 9 апреля на встрече политических советников стран «нормандской четвёрки» со стороны России прозвучало предложение провести встречу на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы максимально точно понять ситуацию.

Путин в ответ на это предложение заявил, что лидеру Украины следует встречаться с руководителями ДНР и ЛНР, чтобы решить проблемы Донбасса, а лишь потом он может встречаться с руководителями третьих стран, которой является и Россия. При этом Путин подчеркнул, что если он хочет поговорить об отношениях с Москвой, то его готовы принять в Кремле в любое время.