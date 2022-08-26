Лукашенко ответил Шольцу на слова о Путине и Белоруссии Лукашенко опроверг слова Шольца о том, что Путин якобы не признает суверенитет Белоруссии

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что российский президент Владимир Путин якобы не признает суверенитет Белоруссии, заявив, что знает иную точку зрения своего коллеги, сообщает Sputnik Беларусь. Белорусский лидер назвал подобные заявления о Союзном государстве фейками, на которые он не обращает внимание, потому что их уже наслушался

Я знаю иную точку зрения президента России <…> Но главное не то, что говорили Шольц и Путин. А главное то, что я вам говорю: суверенитет, независимость нашего государства - это вещи незыблемые. Все! — сказал Лукашенко.

По словам белорусского президента, с теми, кто думает иначе, он даже не разговаривает. Кроме того, он назвал слова Шольца болтовней, а самого канцлера призвал «повзрослеть».

Ранее Лукашенко заявил, что посольство Белоруссии в России является вторым негласным правительством. По его словам, главным вопросом в деятельности нового посла в Москве будет экономический, поскольку именно от состояния экономики зависит будущее страны. Также президент подчеркнул, что вопрос о суверенитете и независимости Белоруссии не обсуждается, поскольку в РФ относятся с уважением к статусу республики.