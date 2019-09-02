Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил отказаться от велосипеда, потому что не хочет, чтобы его сравнивали с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Всё испортил Зеленский. Президент Украины Володя Зеленский, когда его избрали, сказал: «Я буду на велосипеде ездить на работу», — отметил политик.
По его словам, из-за этого ему пришлось отказаться не только от велосипеда, но и от электромотоцикла, передаёт
Ранее Лукашенко в День знаний призвал школьников одеваться «без выпендрёжа», чтобы сэкономленные средства потратить на другие вещи. При этом он предложил ограничить учащимся доступ к гаджетам во время обучения, так как это негативно сказывается на успеваемости, писал News.ru.