https://static.news.ru/photo/17c927a8-cdb9-11e9-964d-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил отказаться от велосипеда, потому что не хочет, чтобы его сравнивали с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Всё испортил Зеленский. Президент Украины Володя Зеленский, когда его избрали, сказал: «Я буду на велосипеде ездить на работу», — отметил политик.

По его словам, из-за этого ему пришлось отказаться не только от велосипеда, но и от электромотоцикла, передаёт РИА Новости .

Ранее Лукашенко в День знаний призвал школьников одеваться «без выпендрёжа», чтобы сэкономленные средства потратить на другие вещи. При этом он предложил ограничить учащимся доступ к гаджетам во время обучения, так как это негативно сказывается на успеваемости, писал News.ru.