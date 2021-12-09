Лукашенко оценил идею строительства стены на белорусско-польской границе

Планы Польши по строительству стены на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов являются глупой затеей. К тому же идея возведения преграды противоречит европейской демократии. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT. Его слова приводит агентство БелТА.

Президент напомнил о разрушении берлинской стены в 1990 году. Тогда это называлось победой европейской демократии.

Теперь что, они хотят Евросоюз огородить стеной в пять с половиной метров? Как-то с идеологией и демократией не вяжется. Глупая, бестолковая затея, — сказал Лукашенко.

Он пояснил, что на отдельных участках границы уже построили такую стену. Однако сдерживанию мигрантов она не способствует. Наоборот, по данным польских спецслужб, именно там больше всего мигранты проникают на территорию ЕС.

Президент предположил, что идея возведения стены возникла у некоторых польских чиновников, желающих обогатиться за счёт этого проекта. При этом Лукашенко предположил, что строительство преграды обойдётся Польше гораздо дороже, чем там рассчитывают — примерно в $1 млрд.

Белорусский лидер добавил, что в Минске по поводу намерений Варшавы «не напрягаются». Белоруссии от появления стены на границе хуже не будет.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца текущего года. Он добавил, что уже свыше тысячи уже мигрантов возвращены в Ирак.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС обострился 8 ноября, когда к границе с Польшей подошли несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока. Отдельные группы мигрантов начали штурмовать контрольно-пропускные пункты, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.