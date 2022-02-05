Лукашенко назвал условие ухода с поста президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьёву для YouTube-канала «Соловьёв Live» заявил, что готов оставить пост, если обстановка в стране нормализуется.

Главу государства спросили, сколько лет он ещё будет возглавлять Белоруссию. Лукашенко ответил, что «всегда будет» в случае начала войны или возникновения ситуации наподобие той, которая сложилась после президентских выборов в 2020 году.

Я президент не потому, что я очень хочу быть президентом. Не дай бог тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от многих обстоятельств, — подчеркнул он.

Лукашенко подчеркнул, что если обстановка в Белоруссии нормализуется, то можно будет говорить о преемнике, который возглавит государство.

Президент провёл параллель с временами правления советского лидера Леонида Брежнева, который оставался на высшем посту до конца жизни.

Сейчас понимаю, насколько он был зависим не только от обстоятельств, а от тех людей, которые его окружали. Ты просто повязан всем тем, своей страной, которую ты создавал своими руками, — сказал Лукашенко.

Ранее он, выступая на Всебелорусском народном собрании, допустил возможность своего ухода с поста главы государства при выполнении ряда условий. Белорусский лидер заявил, что покинет президентское кресло, если в стране не будет акций протеста, а поддерживавшим его лицам дадут гарантии безопасности.

Лукашенко подчеркнул, что с головы его сторонников «ни один волос» не должен упасть. Политик пообещал, что после подготовки необходимых документов в стране будут проведены честные и открытые президентские выборы.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали.