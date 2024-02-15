Лукашенко назвал сербов братским народом Лукашенко заявил о важности развития отношений между Минском и Белградом

Фото: president.gov.by

Белорусы и сербы являются братскими народами, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравительной телеграмме, адресованной президенту Сербии Александру Вучичу. По данным пресс-службы администрации президента республики, глава белорусского государства поздравил коллегу с Днем государственности, а также подчеркнул важность развития добрых отношений между Минском и Белградом.

Лукашенко подчеркнул, что Сербия остается одним из наиболее важных и надежных партнеров Белоруссии в Европе. По его словам, Минск заинтересован в динамичном развитии двусторонних контактов, которые должны выстраиваться на основе взаимного уважения и поддержки. Президент Белоруссии считает, что это соответствует интересам народов двух государств.

Президент выразил уверенность в том, что дальнейшее углубление <...> отношений <...> полностью соответствует интересам наших братских народов. Александр Лукашенко пожелал Александру Вучичу доброго здоровья, неисчерпаемой энергии, реализации всех планов и начинаний, а народу Сербии — мира и процветания, — сообщается на официальном сайте президента Белоруссии.

Болельщики сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» ранее принесли российские флаги на матч с ФК «Вождовац» и объявили о «вечном братстве» между сербами и русскими. В ходе матча они также скандировали пророссийские кричалки и продемонстрировали несколько так называемых хореографий, в основу которых легли темы Косово и героической истории государства.