Лукашенко: снесём голову любому, кто захочет нарушить мир в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал правоохранительный блок и органы госуправления системно и вдумчиво выполнять свою работу. Как сообщает БелТА, на совещании по вопросу обеспечения законности и правопорядка белорусский лидер заявил, что у него достаточно сил и средств, чтобы «снести голову» любому, кто захочет нарушить мир и покой в стране.

Вы что, забыли, что в 2020 году было? Или здесь три четверти людей сидит, которые рады тому, что произошло в 2020 году и хотят повторения пройденного? Запомните: это не получится. У меня достаточно сил и средств и тех ребят, которые станут рядом, и мы снесём голову любому, кто сегодня хочет нарушить мир и покой в нашей стране, — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что самоуспокаиваться и тем более обольщаться, несмотря на положительные тенденции в работе правоохранительных органов, ни в коем случае нельзя. Лукашенко добавил, что после совещания роль прокуратуры и «всех других органов» будет усилена.

Я хочу, чтобы вы понимали, что у меня эти разговоры о том, что «мы героически тут боремся, сражаемся, не прокатят, как в народе говорят», — указал глава государства.

Президентские выборы прошли в Белоруссии в начале августа 2020 года. На них, по данным Центризбиркома страны, с результатом больше 80% победил действующий глава государства Александр Лукашенко. При этом оппозиция не согласилась с результатами подсчёта голосов и в течение долгого времени проводила антиправительственные митинги. По версии оппозиции, итоги выборов были сфальсифицированы, а победу должна была одержать соперница Лукашенко Светлана Тихановская. Сам белорусский лидер неоднократно заявлял, что протесты в Белоруссии организованы из-за рубежа.

Ранее Лукашенко, затрагивая тему иностранного вмешательства в дела республики, отмечал, что если кому-то за границей хочется «почесать руки», то Минск «может почесать».