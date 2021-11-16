Лукашенко может попросить Путина помочь с миграционным кризисом на границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о намерении пообщаться во вторник, 16 ноября, с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне миграционного кризиса на границе. Он не исключил, что может попросить его о содействии, передаёт БелТА.

Если нам нужна сегодня какая-то помощь военно-технического характера, оборонного (это наша общая граница, Союзного государства), вы скажите. Я переговорю с президентом России и попрошу, чтобы он подключился и, если нужно, оказал соответствующее содействие, не втягивая их (российскую сторону. — Прим. БЕЛТА) в этот кризис беженцев. Потому что вы видите, что всю ответственность эти мерзавцы коллективного Запада перекидывают на Россию, которая к этому не имеет пока никакого отношения, — цитирует его агентство.

Глава РБ также рассказал о состоявшемся накануне телефонном разговоре с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель. Беседа длилась около 50 минут. Темой стала также проблема беженцев на границе. По словам Лукашенко, стороны договорились быть на связи и продолжить общение. Однако конкретные итоги разговора пока не озвучиваются. Меркель ещё должна обсудить этот вопрос с членами Евросоюза.

Ранее Лукашенко рассказал о наличии сведений, согласно которым беженцам на границе с Польшей пытаются передать оружие. По его мнению, в этой связи главное — защитить белорусский народ и не допустить боевых столкновений.

11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз в 15–20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск не хочет конфликта на границе с Польшей. Власти готовы отправить беженцев на родину, но они сами не хотят туда возвращаться.