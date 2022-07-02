Лукашенко: Минск не хочет воевать на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики не хотят войны с Украиной, передает БелТа. Он отметил, что республику пытаются ввязать в войну с соседней страной и тем самым «одним махом разобраться с Россией и Белоруссией». Также он заявил о ракетных ударах Киева по территории республики, однако силы ПВО поразили все цели.

Нас по-прежнему пытаются втянуть в войну в Украине. Цель одна — одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью. Они были бы рады (я это знаю точно), если бы мы туда (на Украине. — NEWS.ru) вошли. Им это надо, потому что приказано «оттуда», и плевать им на гибель мирных жителей. У украинских политиков и президента политика одна: чем больше погибнет украинцев, тем больше он будет кричать на весь мир о зверствах «фашистов из России и Белоруссии». Еще раз повторяю вам то, что говорил год и больше назад: мы не стремимся воевать на Украине. Нам эта война абсолютно не нужна, — сказал Лукашенко.

Он добавил, что ни он, ни президент России Владимир Путин не пытаются никого шантажировать ядерным оружием.

Ранее Лукашенко сообщил, что Запад заинтересованв новых провокациях против России и Белоруссии, поэтому «жадно поглядывает» на приграничные белорусские и украинские территории и не стесняется говорить о возможной аннексии. Он отметил, что на Украине сейчас «взращивают нового монстра», как это было в прошлом столетии с нацистской Германией.