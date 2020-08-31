Лукашенко и ещё 29 белорусским официальным лицам запретили въезд в Латвию

https://static.news.ru/photo/b25f68cc-eb7c-11ea-8ee4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Seyfferth/imageBROKER.com/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и ещё 29 белорусских чиновников попали в чёрный список. Им запрещён въезд в Латвию, Литву и Эстонию. Об этом говорится в заявлении МИД стран.

На основании решения кабинета министров Латвийской Республики, а также координации с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение на неопределённый срок установить запрет на въезд в Латвию для 30 должностных лиц Республики Беларусь, — цитирует ТАСС сообщение латвийского внешнеполитического ведомства.

МВД Литвы и МИД Эстонии сообщили о введении аналогичных мер.

9 августа в стране прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. Итоги голосования обернулись массовыми акциями протеста и забастовками, которые продолжаются до сих пор. Их участники считают, что результаты были сфальсифицированы. Люди требуют проведения новых, честных выборов и отставки главы государства.

За время беспорядков в стране были задержаны более семи тысяч человек.

Европейские страны не признали белорусские выборы. Запад пообещал ввести санкции против Лукашенко. В свою очередь глава Белоруссии пообещал ответить на введение санкций со стороны ряда государств. Он отметил, что стороны, предлагающие обложить Минск санкциями, «зажрались и забыли, что такое Беларусь», а также захотели «наклонить» республику с помощью танков и ракет. Президент добавил, что распорядился переориентировать все торговые потоки с портов Литвы на другие гавани. По его словам, 30% бюджета балтийской страны формируется благодаря грузоперевозкам через Литву. Лидер напомнил, что Белоруссия уже переживала период санкций, выдержит и нынешнюю ситуацию.