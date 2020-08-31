Лукашенко и ещё 29 белорусским официальным лицам запретили въезд в Латвию

https://static.news.ru/photo/b25f68cc-eb7c-11ea-8ee4-fa163e074e61_660.jpgФото: Peter Seyfferth/imageBROKER.com/Global Look Press
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и ещё 29 белорусских чиновников попали в чёрный список. Им запрещён въезд в Латвию, Литву и Эстонию. Об этом говорится в заявлении МИД стран.
На основании решения кабинета министров Латвийской Республики, а также координации с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение на неопределённый срок установить запрет на въезд в Латвию для 30 должностных лиц Республики Беларусь, — цитирует ТАСС сообщение латвийского внешнеполитического ведомства.
МВД Литвы и МИД Эстонии сообщили о введении аналогичных мер.
9 августа в стране прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. Итоги голосования обернулись массовыми акциями протеста и забастовками, которые продолжаются до сих пор. Их участники считают, что результаты были сфальсифицированы. Люди требуют проведения новых, честных выборов и отставки главы государства.
За время беспорядков в стране были задержаны более семи тысяч человек.
Европейские страны не признали белорусские выборы. Запад пообещал ввести санкции против Лукашенко. В свою очередь глава Белоруссии пообещал ответить на введение санкций со стороны ряда государств. Он отметил, что стороны, предлагающие обложить Минск санкциями, «зажрались и забыли, что такое Беларусь», а также захотели «наклонить» республику с помощью танков и ракет. Президент добавил, что распорядился переориентировать все торговые потоки с портов Литвы на другие гавани. По его словам, 30% бюджета балтийской страны формируется благодаря грузоперевозкам через Литву. Лидер напомнил, что Белоруссия уже переживала период санкций, выдержит и нынешнюю ситуацию.
Как писал NEWS.ru, 27 августа в эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» было показано большое интервью с главой РФ Владимиром Путиным. Затронув тему политического кризиса в соседней Белоруссии, глава государства сообщил, что РФ подготовила резерв из правоохранителей, готовый в случае необходимости оказать поддержку республике. Вместе с тем российский лидер отметил, что необходимости в отправке силовиков пока нет, и выразил надежду, что она не появится и в дальнейшем. Он также высказал мнение, что белорусские стражи правопорядка ведут себя довольно сдержанно, несмотря ни на что.