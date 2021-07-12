Lufthansa временно приостановила полёты в Казахстан

Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила авиасообщение с Казахстаном до 22 января, сообщили в пресс-служба казахстанского Министерства индустрии и инфраструктурного развития. График авиасообщения с республикой был нарушен из-за проходивших в стране беспорядков.

Авиакомпания Lufthansa временно приостанавливает полёты из/в Казахстан до 22 января 2022 года, — говорится в сообщении.

Накануне ведомство заявляло, что авиасообщение с Нур-Султаном восстановлено полностью, за исключением рейсов Lufthansa и Tukrish Airlines. В частности, 17 января в республике планируется выполнить 66 международных рейсов, включая полёты в Россию.

С 15 января полёты в казахстанские города Актобе, Костанай и Караганду возобновил «Аэрофлот».

Протесты в Казахстане начались в первые дни наступившего года. Люди вышли на улицы протестовать против двойного роста цен на сжиженный газ. Акции в результате переросли в массовые беспорядки. Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате, где началось мародёрство, разрушение магазинов, аптек, банков. Был захвачен и аэропорт Алма-Аты.

Предварительная сумма ущерба от беспорядков и терактов в бывшей столице Казахстана составляет $260 млн, из них около $115 млн пришлось на долю субъектов бизнеса.