Lufthansa отменяет сотни рейсов из-за нехватки персонала Bloomberg: авиакомпания Lufthansa заявила об отмене сотни рейсов из-за нехватки персонала

Фото: Joaquim Ferreira imago-images.de/Global Look Press

Национальный авиаперевозчик Германии Lufthansa

Крупная немецкая авиакомпания Lufthansa AG сократила количество июльских рейсов внутри страны и в пределах Европы примерно на 900, пишет Bloomberg. Согласно тексту издания, компания связывает отмену ряда рейсов с нехваткой персонала, вызванной проблемами внутри европейских авиалиний в период восстановления после кризиса из-за коронавирусной инфекции.

Отмечается, что отмененные рейсы, которые должны были выполняться по пятницам, субботам и воскресеньям, составляют около 5% типичной пропускной способности авиалинии по выходным.

Вся авиационная отрасль, особенно в Европе, в настоящее время страдает из-за сокращения штата. <...> Это касается аэропортов, агентств наземного обслуживания, управления воздушным движением, а также авиалиний, — говорится в сообщении.

Ранее министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг заявил, что в Германии транспортно-логистический сектор столкнулся с «серьёзными проблемами» на фоне событий на Украине. Он отметил, что в настоящее время наблюдаются проблемы не только в нехватке персонала, но и в сбоях цепочек поставок. Он подчеркнул, что существует сильный дефицит персонала в отрасли. Глава ведомства также заметил, что отрасль страдает в том числе от высоких затрат на электроэнергию и срочно нуждается в поддержке.