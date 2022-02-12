Lufthansa может прекратить авиасообщение с Украиной

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa может рассмотреть вариант прекращения авиасообщения с Украиной, рассказал представитель компании журналистам РИА Новости. В Lufthansa отметили, что внимательно следят за обстановкой в регионе. Решение о запрете перелётов на Украину пока не принято.

Lufthansa очень внимательно следит за ситуацией на Украине. Приостановка авиасообщения рассматривается, но в настоящий момент по этому поводу не принято каких-либо решений, — заявили в компании.

13 февраля в Министерстве инфраструктуры Украины опровергли сообщения о закрытии воздушного пространства страны для авиасообщения. По словам главы ведомства Александра Кубракова, сейчас власти работают над тем, чтобы не допустить рисков для перевозчиков.

Недавно стало известно, что воздушное пространство Украины фактически может быть закрыто для авиасообщения с понедельника, 14 февраля. К этому Киев могут подтолкнуть страховые компании Запада, которые заявили, что не будут покрывать страховые случаи авиакомпаний при полётах над Украиной.

Ранее сообщалось, что рейс украинской авиакомпании SkyUp, летевший с Мадейры в Киев, был вынужден приземлиться в Кишинёве из-за запрета входить в воздушное пространство Украины. Отмечается, что лизингодатель самолёта, который является гражданином Ирландии, запретил воздушному судну пересекать границу Украины.