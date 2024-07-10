«Берегут для чего-то крупного»: эксперт допустил, что F-16 уже на Украине Гашеткин: американские истребители F-16 уже могут находиться на западе Украины

Фото: Nicolas Maeterlinck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские истребители F-16 уже могут находиться на западе Украины, заявил в Telegram-канале военкора Александра Коца специалист по вооружениям, пишущий под именем Капрал Гашеткин. Он призвал не относиться беспечно к данному факту, поскольку эти самолеты являются лучшим способом нанести ущерб России. Эксперт предположил, что ВСУ берегут эти истребители «для чего-то крупного».

Судя по опыту предыдущих заявлений американских и европейских политиков о поставках западных «вундервафель», первые «шестнадцатые» уже базируются где-то на Украине. Их держат на западе страны, тщательно маскируют от нашей авиационной и спутниковой разведок и берегут для чего-то крупного. Возможно, для массированной атаки на Крымский мост, возможно, для ударов по целям в глубине территории России, — допустил Гашеткин.

Он добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно показать Западу, что союзники не напрасно вливают деньги и ресурсы. Особенно это важно в преддверии выборов американского президента, подчеркнул Гашеткин.

Специалист посоветовал не недооценивать возможности F-16. Так, эти истребители способны нести современное высокоточное вооружение, которое могут наводить на цели AWACS. Впрочем, резюмировал Гашеткин, российские летчики-истребители за последние два года одержали больше побед, чем любой западный ас за минувшие десятилетия.

10 июля глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что США и союзники «прямо сейчас» передают Украине истребители F-16 в рамках военной поддержки. Он пообещал, что военнослужащие ВСУ получат военные самолеты уже этим летом. По словам главы Госдепа, истребители поступят на Украину из Дании и Нидерландов.