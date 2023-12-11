Лучшие штурмовики «Азова» разбиты под Бахмутом: что известно, какие потери РВ: Лучшая штурмовая бригада ВСУ ушла из-под Бахмута из-за больших потерь

Фото: МО Украины

3-я отдельная штурмовая бригада (ОШБр) ВСУ понесла тяжелые потери на Артемовском направлении и была выведена для получения пополнения. Что сейчас происходит под Бахмутом (Артемовском), что за бригада была создана на базе «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена)?

Что происходит под Бахмутом

Источники Telegram-канала «Русская весна» сообщили, что российские военные разбили 3-ю ОШБр, созданную на базе бригады «Азов», считающуюся одной и лучших в украинских войсках. Пресс-служба подразделения сообщила, что после многомесячных изнурительных боев в районе Бахмута подразделение выведено в тыл.

«После почти года тяжелых боев под Бахмутом в начале декабря 3-я ОШБр ушла с изнурительного участка фронта на восстановление, чтобы стать наиболее технологичным подразделением на Украине», — говорится в сообщении.

Как утверждают в подразделении, за минувший год им удалось занять около 20 кв. км в районе боевых действий. Сейчас из-за понесенных потерь они вынуждены проводить масштабную рекрутинговую кампанию и ротацию.

Какую бригаду создали на базе «Азова»

Как отмечает «Русская весна», 3-я штурмовая бригада ВСУ была сформирована ветеранами «Азова» под командованием украинского националиста Андрея Билецкого. Бригада была переброшена под Бахмут в начале 2023 года вместе с чеченскими нацбатальонами, но не смогла удержать город под натиском российской ЧВК «Вагнер».

Боевики «Азова» создали будущую бригаду как отряд территориальной обороны после начала российской СВО. Они успели поучаствовать в боях под Киевом, в Мариуполе, в Запорожье и под Херсоном, а в начале 2023 года превратились из подразделения сил специальных операций «Азов» в 3-ю ОШБр и переброшены под Бахмут. Командир бригады Андрей Билецкий — украинский неонацист, известный под прозвищем Белый Вождь, полковник ВСУ и бывший депутат Верховной рады Украины.

В бригаду входили два штурмовых батальона, два мехбатальона, танковый батальон и ряд разведывательных отрядов и вспомогательных рот. Что сейчас осталось от этих сил, неизвестно.

Фото: МО Украины

Что сообщают военкоры

В настоящее время армия России контролирует всю территорию Бахмута и ведет наступление к югу и северу от города. Особое внимание военкоров и аналитиков получили боевые действия в районе населенного пункта Клещеевка, который обороняла 3-я ОШБр. Боевики «Азова» были выбиты из поселка, но долгое время удерживали господствующие высоты над ним. По утверждению военкора ВГТРК Александра Сладкова, сейчас идет освобождение этих высот.

«Клещеевка. Мне нравится, как там действуют наши командиры и сами штурмовики. Никаких „мясных атак“. Мы же отбили важнейший опорный пункт „Остров“, на командной высоте, нависающей над Клещеевкой. И плотно там сидим, с каждым часом укрепляя наши позиции. ВСУ якобы опять готовят 3-ю штурмовую бригаду (бывший „Азов“) для контрудара, но это повлечет лишь увеличение потерь среди украинцев, со снарядами у них дела все хуже и хуже», — написал Сладков в своем Telegram-канале 10 декабря.

Что говорил командир 3-й ОШБр о ВС РФ

В отличие от большинства украинских военнослужащих и представителей ВСУ, командир подразделения Дмитрий Кухарчук уважительно высказывался о ВС РФ.

«Я глубоко убежден, что стратегически мы проигрываем эту войну... Мы не разбили врага в Киевской кампании, [встретив сопротивление] они решили сконцентрировать свои усилия на других направлениях. Я не верю, что мы воюем с дегенератами. <...> Мы воюем с военнослужащими, в принципе образовательный уровень которых не ниже нашего. Мы воюем одной маленькой Советской армией против большой Советской армии. Потому что мы все наследники одной Советской армии», — говорил Кухарчук.

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