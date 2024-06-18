«Лучшее, что может сделать»: эстонская газета призвала Каллас к отставке Эстонская газета Postimees призвала Каллас к отставке из-за «недееспособности»

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Кая Каллас

Правительство Эстонии под руководством Каи Каллас показало себя недееспособным, поэтому ей лучше уйти в отставку, заявила редакция местной газеты Postimees. Авторы публикации считают, что уход с поста премьера и отъезд в Брюссель станет лучшим, что может сейчас сделать. Такой призыв появился на фоне новостей о возможном назначении Каллас главой евродипломатии.

​Кае Каллас и Партии реформ пора признать, что нынешнее правительство стало недееспособным. Кабинет министров демонстрирует неумение решать острые проблемы в сфере экономики, финансов и обороны. Лучшее, что Каллас может сейчас сделать, — это уехать на достойную должность в Брюссель и дать шанс новому правительству, — сказано в статье.

Ранее один из родственников президента Франции Эммануэля Макрона сообщил, что президент рассматривает возможность покинуть свой пост из-за результатов выборов в Европарламент. По его словам, глава государства намеренно может пойти на данный шаг, чтобы «драматизировать» досрочные выборы в парламент, о которых он объявил 9 июня.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство республики подаст в отставку только при желании народа. Таким образом он отреагировал митинги оппозиции с требованием смены правительства.