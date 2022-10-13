LRT: Литва передаст Украине самоходные минометы и бронетехнику

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Литва передаст Украине новый пакет военной помощи, заявил министр обороны республики Арвидас Анушаускас, передает LRT. По его словам, Киев получит зимнюю одежду и снаряжение, самоходные 120-мм минометы, бронетехнику, тепловизоры и беспилотники. Также, по его словам, Литва продолжит обучение украинских военных, уже к Рождеству будет подготовлено 400 специалистов.

Мы передадим украинской армии зимнюю одежду и снаряжение, необходимое для зимы, выделим дополнительные средства на материальное обеспечение следующего года, предоставим 120-мм минометы на платформе 113, бронетехнику, тепловизоры, беспилотники, другую технику, — сказал Анушаускас.

Кроме того, он поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за лидерство в темпах помощи Украине.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны намерены расширить масштабы поставок систем противовоздушной обороны для Украины. По его словам, в их число войдет в том числе ПВО дальнего и ближнего действия, а также системы для защиты от баллистических ракет и дронов.

Накануне Германия направила Украине первую систему ПВО IRIS-T SLM. Передача боевой техники состоялась 11 октября вблизи украинско-польской границы. Всего Берлин обещал Киеву поставить четыре такие системы.