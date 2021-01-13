Лондонский Тауэр сообщил о возможной смерти «королевы воронов» Мерлины

https://static.news.ru/photo/ef95de06-55ad-11eb-bf00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tower of London/facebook.com

Ворон Мерлина, жившая в лондонской крепости-музее Тауэр, исчезла.

Представитель учреждения сообщил, что Мерлина пропала и, вероятно, умерла, передаёт РИА Новости. Птицу называли «королевой воронов» Тауэра.

Продолжающееся отсутствие Мерлины говорит нам о том, что она, возможно, умерла. Хотя для воронов обычное дело — летать за стенами крепости, вольнолюбивая Мерлина раньше всегда возвращалась к смотрителю воронов и его сотрудникам, к которым была очень привязана. <...> Её будет очень не хватать воронам, смотрителю воронов и всем нам, сотрудникам Тауэра, — заявил представитель крепости-музея.

Мерлина была вожаком живущих в здании воронов. В британском фольклоре существует легенда, согласно которой Тауэр и всё королевство падёт, если в крепости останется меньше шести воронов. После исчезновения Мерлины их стало ровно шесть.

Как сообщал NEWS.ru, учёные доказали, что у ближайших родственников воронов есть признаки обладания субъективным опытом, что может говорить о наличии у этих птиц сознания.