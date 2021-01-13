Лондонский Тауэр сообщил о возможной смерти «королевы воронов» Мерлины

Ворон Мерлина, жившая в лондонской крепости-музее Тауэр, исчезла.
Представитель учреждения сообщил, что Мерлина пропала и, вероятно, умерла,
Продолжающееся отсутствие Мерлины говорит нам о том, что она, возможно, умерла. Хотя для воронов обычное дело — летать за стенами крепости, вольнолюбивая Мерлина раньше всегда возвращалась к смотрителю воронов и его сотрудникам, к которым была очень привязана. <...> Её будет очень не хватать воронам, смотрителю воронов и всем нам, сотрудникам Тауэра, — заявил представитель крепости-музея.
Как сообщал NEWS.ru, учёные доказали, что у ближайших родственников воронов есть признаки обладания субъективным опытом, что может говорить о наличии у этих птиц сознания.