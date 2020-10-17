Лондонские врачи назвали новый симптом коронавируса

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Изменение слуха (тиннитус) может сигнализировать о заражении коронавирусом. К такому выводу пришли учёные из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета. При этом они подчеркнули, что шум и звон в ушах могут сопровождать и другие заболевания.

Ряд пациентов, у которых выявили COVID-19, ранее жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула. Кроме того, были выявлены случаи, когда у заболевших коронавирусом в тяжёлой форме данный симптом оборачивался полной потерей слуха в дальнейшем, — цитирует Express учёных.

В связи с этим специалисты призвали врачей обращать внимание на изменения слуха у пациентов и принимать превентивные меры. При этом они подчеркнули, что начинать беспокоиться нужно, если этот симптом сочетается с другими признаками коронавируса.

Как писал NEWS.ru, признаки тяжёлого развития коронавирусной инфекции описала заведующая терапевтическим отделением израильской больницы «Асаф А Рофе» врач Галина Гольцман. Заболевшим, по её словам, важно следить за уровнем насыщения крови кислородом, даже если нет тяжёлых симптомов. Важно не пропустить развитие гипоксии, которая порой начинается бессимптомно. Для этого стоит купить пульсоксиметр — специальный прибор, который измеряет уровень насыщения крови кислородом. Медик пояснила, что в медицине есть такое выражение, как «счастливая гипоксия», когда больной может просто не замечать её признаков и хорошо себя чувствовать.