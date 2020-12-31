Лондонские больницы столкнулись с дефицитом коек в реанимациях

https://static.news.ru/photo/5b2b2e26-4d0e-11eb-b1e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steve Poston/Global Look Press

Медучреждения британской столицы испытывают нехватку мест в реанимационных отделениях в связи с наплывом заражённых коронавирусом.

Так, ещё 31 декабря места в отделениях интенсивной терапии закончились сразу в четырёх крупных лондонских больницах, передаёт телеканал Sky News.

В Национальной службе здравоохранения заверили, что приём пациентов в столичных клиниках, несмотря на сложную ситуацию, продолжается. Принимают и тех, кому требуется срочная помощь, и по предварительной записи. В то же время большинство лондонских больниц практически полностью прекратили проведение плановых операций.

Согласно официальным данным, число заразившихся коронавирусом в Великобритании превысило 2,5 млн человек. Эксперты предупреждают, что инфекция продолжает распространяться высокими темпами, поэтому в ближайшее время количество пациентов будет только возрастать.

В ответ на это власти заявляют, что в случае необходимости предполагается задействовать полевые госпитали, которые были развёрнуты ещё весной 2020 года. При этом они признают, что существует дефицит медработников.

Ранее NEWS.ru писал, что британские власти объявили о вводе самых жёстких ограничений из-за коронавируса на большей части территории страны. Ситуация усугубляется новым штаммом COVID-19, который распространяется гораздо быстрее уже известных разновидностей. Он доминирует в британской столице.