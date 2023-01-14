Лондон ввел санкции против генпрокурора Ирана из-за казни подданного

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Мохаммад Джафар Монтазери

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон вводит санкции против генпрокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери в связи с казнью британского подданного Алирезы Акбари.

Сегодняшние санкции в отношении него подчеркивают наше отвращение к казни Алирезы Акбари. Генеральный прокурор стоит за применением Ираном смертной казни. Мы привлекаем режим к ответственности за его ужасающие нарушения прав человека, — написал Клеверли в Twitter.

Казненный Алирезы Акбари ранее был заместителем министра обороны Ирана. Ему был вынесен смертный приговор по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В Лондоне назвали дело политически мотивированным.

Премьер-министр Риши Сунак назвал казнь политика «бессердечным и трусливым актом, совершенным варварским режимом».

14 января стало известно, что Акабри казнили через повешение. Незадолго до казни он сообщал о жестоких пытках в тюрьме. По словам Акбари, его заставляли признаться в преступлениях, которые он не совершал.