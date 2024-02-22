Лондон ввел санкции против «Арктик СПГ 2», топ-менеджеров АЛРОСА и НОВАТЭКа

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Великобритания ввела санкции против проекта «Арктик СПГ 2», топ-менеджеров АЛРОСА и НОВАТЭКа, пишет газета Financial Times. Издание пишет, что «Арктик СПГ 2» близок к экспорту своей первой партии. Это показывает, что Россия укрепила энергетическую отрасль, несмотря на попытки Запада оказывать санкционное давление, считает специалист по проектам в области освоения арктических нефтегазовых месторождений Бен Селигман.

С точки зрения строительства <...> санкции, я думаю, не сработали, — заявил Селигман.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза согласились исключить основателя и бывшего гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа из антироссийских санкций. Об этом агентство Reuters писало со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. Всего из перечня уберут трех россиян. Имена остальных не называются.

До этого стало известно, что послы Евросоюза согласовали 13-й пакет антироссийских санкций. Под ограничения попадут около 200 физических и юридических лиц. Меры вступят в силу 24 февраля. При этом уточняется, что ограничения вводятся в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине.