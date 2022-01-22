Лондон введёт санкции, если РФ установит на Украине «марионеточный режим»

Британское правительство немерено ввести серьёзные экономические ограничительные меры в отношении РФ не только в случае вторжения на Украину, но и при попытке установить в стране «марионеточный режим», заявил в интервью телеканалу Sky News заместитель Бориса Джонсона, министр юстиции Доминик Рааб. Он подчеркнул, что против Москвы будет принят широкий пакет финансовых и экономических санкций.

Россия столкнется с серьёзными последствиями, если попытается вторгнуться на Украину, а также установить «марионеточный режим», — сообщил Рааб.

Министерство иностранных дел Великобритании ранее заявило, что Россия якобы планирует сменить руководителя Украины на более лояльного. Таким человеком может стать бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Ранее стало известно, что Великобритания разрабатывает санкции против Москвы на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Лондон не исключает варианта отключения РФ от международной межбанковской платёжной системы SWIFT и мер против газопровода «Северный поток — 2».

Глава британского правительства Джонсон планирует провести переговоры с целью создания «санкционной коалиции» с лидерами стран G7. Он рассчитывает при их поддержке принять «целенаправленные меры против олигархов, поддерживающих президента России».

Ранее глава Белого дома США Джо Байден заявил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины Вашингтон готов принять пакет с небывалыми ранее санкциями. Среди них отключение России от SWIFT, а также запрет российским банкам на операции с долларом.